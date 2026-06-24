«Важные истории»: семья депутата Госдумы, близкая к Рамзану Кадырову, инвестирует миллионы евро в европейскую недвижимость

Брат депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Агаева Батыр имеет гражданство Бельгии и участвует в инвестиционном фонде, который вкладывает миллионы евро в европейскую недвижимость. Об этом говорится в материале «Важных историй», которые вместе с другими журналистами получили доступ к данным о владельцах компаний и фондов, зарегистрированных в Люксембурге.

Батыр Агаев — сын Вахи Агаева, бывшего депутата Госдумы, которого Рамзан Кадыров называл «дорогим братом». «Проект» писал, что семья Агаевых входит в близкий круг главы Чечни. Именем Вахи Агаева еще при его жизни (он умер в 2020 году от коронавируса) назвали улицу в чеченском городе Урус-Мартане. Агаев-старший в конце 1990-х годов создал компанию «Юг-нефтепродукт», которая занималась продажей чеченской нефти, а вместе с сыновьями владел долями в Туапсинском и Краснодарском НПЗ.

Как отмечают «Важные истории», нефтяные деньги семья Агаевых вкладывала в недвижимость — не только в России, но и в Европе.

Согласно документам реестра Люксембурга, Батыр Агаев живет в Берлине, у него есть бельгийское гражданство. Ему принадлежит 56,16% в люксембургском инвестиционном фонде недвижимости Everest One, созданном в 2019 году. Фонд занимается инвестированием коммерческую и офисную недвижимость Германии, а также в отели, медицинские учреждения и жилой сектор. Кроме того, у Батыра Агаева есть 43,5% в люксембургской Mimco Real Estate Holding, которая к 2022 году вложила около 35 миллионов евро в немецкую Mimco Real Estate Holding Se & Co Kg, предназначенную для инвестиций в недвижимость.

Его брат Бекхан — депутат Госдумы (впервые он в нее избрался в 2011 году). Он также является основателем клуба смешанных единоборств United Russian Fighters. Этот клуб и связанные с ним люди помогают российским военным в Украине, говорится в материале «Важных историй». Так, в 2024 году клуб отправлял «большой груз гуманитарной помощи» для участвующих в войне батальонов.

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