В Германии на два часа остановили все поезда из-за проблем с системой связи
Движение всех поездов в Германии остановили поздно вечером во вторник, 23 июня, сообщает Associated Press. Работу постепенно начали восстанавливать около часа ночи (02:00 мск) 24 июня. Поезда не ходили два с половиной часа.
Главный национальный железнодорожный оператор, компания Deutsche Bahn сообщила, что движение остановили из-за неисправности системы мобильной связи GSM-R, которую используют для внутренней связи на железной дороге.
Во время сбоя Deutsche Bahn выдавала пассажирам ваучеры на такси и проживание в отелях, а также, по возможности, предоставляла на вокзалах вагоны, где люди могли дождаться возобновления движения.
В последние годы пассажиры в Германии все чаще жалуются на то, что поезда задерживаются или не ходят. В прошлом движение всех или большинства поездов приостанавливали из-за штормов.
В 2018 году в Германии опаздывал каждый четвертый поезд Deutsche Bahn. При этом в Deutsche Bahn не считают, что поезд прибыл с опозданием, если он приехал на станцию с задержкой в шесть минут.