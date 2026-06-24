Прокуратура Германии заподозрила гражданина РФ в попытке «нарушить газоснабжение» страны перед ликвидацией Gazprom Germania в 2022 году

Прокуратура Германии провела серию обысков в рамках расследования дела о возможной попытке «нарушить газоснабжение» страны во время смены собственника в дочерней компании «Газпрома» Gazprom Germania. Об этом пишет Associated Press.

Главным подозреваемым по делу является гражданин России. Его подозревают в нарушении правил инвестирования, а также в пособничестве попытки антиконституционного акта саботажа.

По версии следствия, через несколько недель после начала полномасштабной российско-украинской войны, когда «Газпром» объявил о выходе из капитала Gazprom Germania, покупатель его доли пытался ликвидировать компанию. Как считает прокуратура, это было задумано, чтобы нарушить нормальное газоснабжение Германии как ключевого союзника Украины.

В реальности ликвидация не состоялась, так как ее запретили до окончательного одобрения самой сделки. Gazprom Germania передали под временное управление государственных органов, а после национализировали.

До войны поставки из России обеспечивали примерно 55% рынка немецкого газа.

Сейчас бывшая Gazprom Germania ведет деятельность под названием Securing Energy for Europe. Власти планируют провести приватизацию компании в 2028 году.