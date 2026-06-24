Мадьяр предложил рассекретить архивы коммунистических спецслужб Венгрии. Законопроект внесен в парламент (и скорее всего, будет принят)

В венгерский парламент внесен законопроект о рассекречивании архивов коммунистических спецслужб, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Мы внесли в парламент законопроект об открытии архивов тайной полиции коммунистической эпохи. Мы дали это обещание и выполним его. Тем самым мы наконец исполняем давно назревший долг перед венгерским народом.

Законопроект предусматривает создание независимой комиссии из действующих сотрудников спецслужб, историков и архивистов, пишет Bloomberg. Эта комиссия будет определять, какие документы все еще должны оставаться засекреченными.

При этом критерии сохранения секретности будут ужесточены. Раньше документы оставались закрытыми, если их публикация могла нанести ущерб внешним отношениям Венгрии. Теперь — только если речь идет об отношениях со странами Евросоюза, Европейской экономической зоны или НАТО.

Парламент почти наверняка примет законопроект, поскольку у партии Мадьяра конституционное большинство, отмечает Bloomberg. Документы должны стать доступными к 23 октября — к 70-й годовщине восстания .

Венгрия, в отличие от большинства стран советского блока, так и не опубликовала архивы осведомителей после перехода к демократии. При этом у историков был доступ к части архивов, а граждане могли выяснить, велась ли за ними слежка, но широкой общественности эти сведения не были доступны.

В конце апреля 2026 года, почти сразу после победы на выборах, Мадьяр пообещал, что новое правительство откроет доступ к архивам спецслужб, занимавшихся внутренней разведкой в ​​эпоху коммунистического режима.

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