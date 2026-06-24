Коммунисты захотели узнать у Роскомнадзора и Минцифры, зачем нужна блокировка телеграма. Госдума отказалась направлять запрос

Госдума отклонила предложение депутатов от фракции КПРФ, которые призывали запросить в Роскомнадзоре и Минцифры информацию об «эффективности и целесообразности» блокировки телеграма. «Коммерсант» сообщает, что соответствующее протокольное поручение не набрало нужного числа голосов на заседании нижней палаты парламента 23 июня.

Поводом для предложения депутатов от КПРФ стало обращение основателя «Царьграда» Константина Малофеева. Как уточнил депутат Сергей Обухов, авторами инициативы стали «депутаты-коммунисты из группы по защите христианских ценностей». По его словам, они запрашивали информацию именно о целесообразности блокировок.

«Они [мессенджеры и иностранные платформы] нарушают? Хорошо, вы покажите! Мы же до сих пор не имеем полноценной информации о том, что, когда, где идут навстречу, а где нет. Вы замедляете, но не говорите, в чем камень преткновения», — пояснил Обухов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») заявил на заседании, что коммунисты занимаются популизмом. Он отметил, что санкции в отношении любых платформ возникают в ответ на неисполнение ими требований законов, которые сами же депутаты и принимали.

«Я понимаю, что скоро выборы и любое касание трепещущих тем вызывает большой отклик аудитории. Но честно ли это по отношению к аудитории?» — спросил Боярский.

В итоге предложение КПРФ поддержали только 73 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Большинство депутатов не голосовали.

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21 июня основатель «Царьграда» и «православный олигарх» Константин Малофеев опубликовал статью, в которой раскритиковал блокировку телеграма в России. По словам Малофеева, после блокировки мессенджера «диверсий и террора меньше не стало», а безопасность так и не была обеспечена. «Безопасность, причем полная, наступила 18 июня (день самой масштабной атаки украинских дронов на Москву — прим. „Медузы“). И где же был великий спасительный эффект отключенного Telegram? Сколько дронов развернулось от ужаса, узнав, что у русских плохо грузятся сообщения?» — написал Малофеев.

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