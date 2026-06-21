Основатель «Царьграда» Константин Малофеев призвал разблокировать телеграм (а потом заняться войной и разбомбить Киев)

Основатель «Царьграда» и «православный олигарх» Константин Малофеев заявил, что прекращает вести свой канал в мессенджере «Макс» и раскритиковал блокировку телеграма.

В статье Малофеева на «Царьграде» под заголовком «Давайте включим телеграм» он пишет, что мессенджер отключали «ради безопасности», но «что-то пошло не так».

По словам Малофеева, после блокировки телеграма «диверсий и террора меньше не стало», а безопасность так и не была обеспечена. «Безопасность, причем полная, наступила . И где же был великий спасительный эффект отключенного Telegram? Сколько дронов развернулось от ужаса, узнав, что у русских плохо грузятся сообщения?» — пишет Малофеев.

Вместе с этим он раскритиковал мессенджер «Макс», в котором, по его словам, невозможно получить пуш-уведомления при воздушных тревогах — даже несмотря на то, что он внесен в «белый список». По словам Малофеева, «Макс» уступает телеграму практически по всем статьям.

Нет полноценной функции комментариев. Нет стабильных сторис для авторов каналов. Нет самостоятельной функции трансляций. Нет прозрачной статистики. Нет понятной аналитики и монетизации. Есть регулярные сбои, вылеты, зависания, нестабильные уведомления, сложности с отправкой и получением сообщений. Есть более или менее обоснованные подозрения в шпионских функциях. Есть проблемы с магазинами приложений не только американской Apple, но и китайского Huawei AppGallery.

В конце статьи Малофеев пишет: «Я замораживаю свой канал в „Максе“. Не удаляю — надежда на лучшее умирает последней. Но в данных обстоятельствах поддерживать эту платформу считаю невозможным».

При этом Малофеев призвал, включив телеграм, «заняться войной» — сделать так, чтобы у украинцев перестал работать Starlink и ударить «по инфраструктуре тактическим ядерным оружием». «Они хотят сделать Крым островом — пусть островом станет Киев без связи и электричества», — написал он.

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