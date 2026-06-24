Еще в трех регионах России ввели ограничения на продажу топлива

Власти Брянской, Курской и Курганской областей объявили, что вводят ограничения на продажу топлива для автомобилей.

В Брянской области наблюдается «незначительный» рост цен на бензин, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Для того, чтобы избежать «искусственного дефицита», запрещается продажа топлива в канистры. Губернатор также сообщил, что «есть определенные трудности с доставкой топлива в приграничные районы из-за угрозы ударов беспилотниками».

Запрет на продажу топлива в канистры ввели в Курской области, объявил глава региона Александр Хинштейн. «Понимаю беспокойство курян, но ажиотаж только ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит», — заявил он.

Ограничения также вводятся на заправках в Курганской области: в населенных пунктах — не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, на трассах — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Запрещается продажа топлива в канистры.

Топливный кризис в России начался в конце мая 2026 года. Ограничения на отпуск топлива введены в центральной России, а также в Иркутской, Омской и Новосибирской областях. Лимиты также ввели в Ханты-Мансийском автономном округе — на главном нефтедобывающем регионе России. Самая тяжелая ситуация с продажей топлива сложилась в аннексированном Крыму, где полностью прекратили продажу бензина на заправках.

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