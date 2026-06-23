Заблокирован телеграм-канал, где писали об облавах на мужчин в Пензе

Заблокирован телеграм-канал «Новости происходящего», где жители Пензы делились информацией о рейдах и облавах на мужчин, которых вынуждают подписать контракт на военную службу.

Вечером 22 июня канал еще был доступен, пишет «7×7». По состоянию на утро 23 июня там остались лишь пост о блокировке (причины которой не поясняются) и призыв подписаться на новый, закрытый канал.

Канал «Новости происходящего» появился в середине июня, когда жители Пензы начали рассказывать о массовых облавах на мужчин призывного возраста. За три дня на «Новости происходящего» подписались более 600 человек.

Полиция Пензы 21 июня пригрозила, что будет привлекать к ответственности за распространение недостоверной информации о «якобы многочисленных задержаниях мужчин сотрудниками полиции для отправления в зону СВО». «Раскачка данной ситуации» приводит к «разгулу преступности и безнаказанности», заявили в полиции.

Источники распространения «недостоверной информации» полиция не уточняла, но «7×7» тогда упоминало как раз канал «Новости происходящего».

Что происходит в Пензе

«Нет объяснения, почему все всплыло именно в Пензе. Но я не верю, что такой регион один» Силовики поймали и отвезли в военкомат десятки пензенцев. Некоторых уже вынудили подписать контракт. Это новая тактика властей? И кто в зоне риска?

Что происходит в Пензе

«Нет объяснения, почему все всплыло именно в Пензе. Но я не верю, что такой регион один» Силовики поймали и отвезли в военкомат десятки пензенцев. Некоторых уже вынудили подписать контракт. Это новая тактика властей? И кто в зоне риска?