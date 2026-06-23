Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив, критически важный для мировой торговли, полностью открыт для судоходства.

«Что касается Ормузского пролива, у нас все идет очень хорошо. Вчера мы приняли больше нефти, чем когда-либо через этот пролив. Наверное, вы видели — у нас настоящий нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт», — заявил Трамп, выступая в Белом доме 22 июня.

Президент добавил, что США ведут переговоры с Ираном. «Посмотрим, как все это будет развиваться. Но у нас есть две вещи. У нас есть открытый пролив и страна, которая никогда не будет обладать ядерным оружием. Никогда», — заявил Трамп.

США и Иран 18 июня подписали мирное соглашение, после чего Ормузский пролив открыли для судоходства. Спустя два дня, 20 июня, военное руководство Ирана объявило, что снова закрыло Ормузский пролив из-за ударов Израиля по Ливану. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил 22 июня, что пролив вновь открыт.

До войны США с Ираном через Ормузский пролив проходила одна пятая мировых поставок нефти. Из-за войны цены на нефть марки Brent поднимались до 120 долларов за баррель. После открытия пролива цены упали ниже 80 долларов за баррель.

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