«Коммерсант»: в России предложили ужесточить оборот сим-карт для интернета вещей — и запретить регистрацию eSIM из-за рубежа
Правительство России в рамках борьбы с мошенничеством и спамом обсуждает ряд предложений, призванных ограничить оборот сим-карт для интернета вещей и сим-карт без физического носителя (eSim), сообщила 23 июня газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.
По их словам, в правительстве предлагают:
- выделить М2М-сим-карты (Machine-to-Machine), используемые в интернете вещей, в отдельную категорию,
- ввести дополнительной идентификацию для пользователей таких сим-карт,
- запретить передавать голосовую информацию и СМС с таких сим-карт,
- а также запретить россиянам регистрировать eSim из-за границы.
Предполагается, что такие меры могут принять в рамках третьего пакета антифрод-поправок к законодательству, но конкретного решения пока нет.
Сейчас рынок сим-карт, используемых в интернете вещей, находится в серой зоне и их используют для спам-обзвонов, говорят источники и эксперты.
В министерстве цифрового развития РФ заявили, что продолжают борьбу с интернет-мошенничеством, но отказались говорить о деталях. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), «Мегафоне» и Т2 отказались от комментариев, в МТС не ответили на запрос.
По состоянию на август 2025 года в России насчитывалось чуть более 300 миллионов активных сим-карт. Примерно 20% из них приходилось на М2М-сим-карты, которые используют в интернете вещей.
Технология eSim, созданная в середине 2010-х годов, долгое время была недоступна в России, против ее внедрения выступала ФСБ. Технологию запустили в 2019 году, а массовые продажи начались в 2020-м. К июлю 2023-го в России насчитывалось три миллиона виртуальных абонентов, при этом число eSim превышало 255 миллионов (из них 14% приходилось на интернет-вещей).