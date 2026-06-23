Правительство России в рамках борьбы с мошенничеством и спамом обсуждает ряд предложений, призванных ограничить оборот сим-карт для и сим-карт без физического носителя ( ), сообщила 23 июня газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.

По их словам, в правительстве предлагают:

выделить М2М-сим-карты (Machine-to-Machine), используемые в интернете вещей, в отдельную категорию,

ввести дополнительной идентификацию для пользователей таких сим-карт,

запретить передавать голосовую информацию и СМС с таких сим-карт,

а также запретить россиянам регистрировать eSim из-за границы.

Предполагается, что такие меры могут принять в рамках третьего пакета антифрод-поправок к законодательству, но конкретного решения пока нет.

Сейчас рынок сим-карт, используемых в интернете вещей, находится в серой зоне и их используют для спам-обзвонов, говорят источники и эксперты.

В министерстве цифрового развития РФ заявили, что продолжают борьбу с интернет-мошенничеством, но отказались говорить о деталях. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), «Мегафоне» и Т2 отказались от комментариев, в МТС не ответили на запрос.

По состоянию на август 2025 года в России насчитывалось чуть более 300 миллионов активных сим-карт. Примерно 20% из них приходилось на М2М-сим-карты, которые используют в интернете вещей.

Технология eSim, созданная в середине 2010-х годов, долгое время была недоступна в России, против ее внедрения выступала ФСБ. Технологию запустили в 2019 году, а массовые продажи начались в 2020-м. К июлю 2023-го в России насчитывалось три миллиона виртуальных абонентов, при этом число eSim превышало 255 миллионов (из них 14% приходилось на интернет-вещей).

Как в россии борются с мошенниками

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Как в россии борются с мошенниками

Под предлогом борьбы с мошенниками власти уже лишили россиян звонков в мессенджерах и криминализовали передачу симок. Но на этом закручивание гаек не остановится Каких ограничений ждать от новых инициатив Минцифры?