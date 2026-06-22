Умер экономист Алан Гринспен. Он возглавлял Федеральную резервную систему при четырех президентах США

В возрасте 100 лет умер американский экономист, бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Алан Гринспен.

О смерти Гринспена сообщила его жена Андреа Митчелл.

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«Алан умер сегодня утром у нас дома в возрасте 100 лет от осложнений болезни Паркинсона. Он был выдающимся человеком, который на протяжении десятилетий помогал формировать экономику США при президентах обеих партий, но всегда честно признавал свои ошибки», — приводит ее слова NBC News.

Гринспен возглавлял ФРС США с 1987 по 2006 год, то есть при четырех американских президентах — Рональде Рейгане, Джордже Буше-старшем, Билле Клинтоне и Джордже Буше-младшем. NBC News отмечает, что Гринспен «сыграл важную роль в формировании современного американского капитализма — от последних лет холодной войны до зарождения цифровой эпохи».

«Он возглавлял Федеральную резервную систему во время одного из самых продолжительных периодов экономического подъема в истории США, длившегося с 1991 по 2001 год. Однако его также критиковали за решения, которые, по мнению критиков, создали условия для глобального финансового кризиса 2007-2008 годов», — говорится в публикации.

В 2000 году Гринспен был награжден французским Орденом Почетного легиона, в 2002 году — произведен в рыцари королевой Великобритании, в 2006 — награжден Президентской медалью Свободы (высшая награда США для гражданских лиц).