ЦБ не разрешил Сберу, Альфа-банку и Т-Банку создать собственную платежную систему

Банк России отказал Сбербанку, Альфа-банку и Т-Банку в создании собственной платежной системы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники (материал издания находится под подпиской, его пересказывает Forbes).

По информации издания, регулятор отклонил все предложенные банками модели такой системы, дав понять, что альтернативы Национальной системе платежных карт на российском рынке не будет.

Собеседники РБК уточнили, что ЦБ отклонил как изначальную концепцию, которая предполагала расчеты по картам, так и следующую версию, построенную на расчетах по QR-кодам.

Идею создать альтернативную платежную системы впервые высказал глава Сбербанка Герман Греф летом 2023 года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда говорила, что не против создания дополнительного, но не альтернативного платежного средства.

В мае 2026 года на встрече представителей ЦБ с банкирами регулятор принял «жесткую» позицию, добавил один из собеседников издания. Как отметил источник, ЦБ «был всегда концептуально против идеи второй платежной системы».

Два источника РБК рассказали, что банки продолжают работу над альтернативной платежной системой, ей занимаются в том числе выходцы из НСПК. ЦБ предложил банкам принять участие в НСПК.

В октябре 2025 года сообщалось, что Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк работают над созданием альтернативной платежной системы. Директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов рассказывал, что в ней будут QR-коды, платежи по биометрии и Bluetooth и «другие технологии, альтернативные картам». В Сбербанке сказали, что выпуск карт не исключен, но необходимости начинать с них нет.