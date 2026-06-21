Жене испанского премьера запретили выезд из страны по делу о коррупции

Суд в Испании постановил начать разбирательство против жены премьер-министра страны Бегоньи Гомес по обвинениям в коррупции, растрате государственных средств и незаконном присвоении имущества.

Судья Хуан Карлос Пейнадо вынес решение изъять у Гомес паспорт, запретить ей выезд из страны и обязать дважды в месяц являться в суд.

Таких мер потребовала сторона обвинения, представленная в том числе ультракатолической ассоциацией Hazte Oír и рядом ультраправых организаций, пишет El Pais. Газета отмечает, что ранее судья неоднократно отказывался ограничивать передвижения Бегоньи Гомес, но теперь изменил свою позицию. Решение он обосновал тем, что жена премьера может попытаться скрыться, а помочь в этом ей могут полицейские, отвечающие за ее охрану и безопасность.

Дело о коррупции против Бегоньи Гомес продолжается с 2024 года. В ходе расследования выясняется, использовала ли Гомес свое положение жены премьер-министра для привлечения спонсоров к университетской магистерской программе, которой она руководила, в обход открытого конкурса.

Процесс против Гомес инициирован ультраправой партией Vox и рядом правых общественных организаций. Они требуют для нее 24 года лишения свободы. В ноябре 2024-го, накануне поездки Гомес вместе с мужем Педро Санчесом на саммит G20 в Бразилии, сторона обвинения также пыталась добиться запрета на выезд. Однако тогда судья назвал эту меру «ненужной» и «несоразмерной».

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