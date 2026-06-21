Власти Тверской области признали дефицит бензина в регионе. Глава Липецкой области попросил не заправляться впрок

В Тверской области ввели ограничения на продажу бензина на заправках «Сургутнефтегаза» и «Татнефти», сообщили 19 июня в Минпромторге региона.

В сообщении говорилось, что корпоративные клиенты могут заправляться без ограничений. На следующий день в ведомстве заявили, что с руководством всех сетей АЗС «проведена работа». Сейчас бензин отпускают на всех заправках, но на отдельных АЗС есть «временные перерывы в работе», связанные в том числе «с повышенным спросом со стороны потребителей», добавили в Минпромторге.

В соцсетях люди рассказывали, что речь идет о лимитах в 20–30 литров и жаловались вдобавок на закрытые заправки «Роснефти», отмечает «Агентство».

Дефицит наблюдается и в Липецкой области, признал губернатор Игорь Артамонов. Он написал, что проехал по области и обнаружил на ряде заправок в Ельце, Липецке и округах «перебои с отдельными марками топлива». «Это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди», — пояснил губернатор, добавив, что поставки топлива продолжаются.

Артамонов попросил жителей области «заправляться, исходя из текущей необходимости», поскольку покупка топлива впрок увеличивает нагрузку на АЗС и «быстрее вымывает бензин там, где он есть».

Бензиновый кризис в России начался после того, как Украина усилила атаки на нефтеперерабатывающие заводы, а также на бензовозы и грузовые автомобили, снабжающие Крым по трассе Р-280 «Новороссия». В итоге в Крыму сложилась самая тяжелая ситуация с середины мая бензин там начали отпускать по талонам, а 21 июня прекратили продажу вообще.

В центральной России также периодически появляются сообщения о новых ограничениях. 16 июня сеть АЗС «Татнефть» ограничила продажу бензина на всех заправках по стране. На следующий день компания отменила лимиты на продажу бензина АИ-92 и дизельного топлива, но оставила в силе ограничения на отпуск АИ-95 — не более 30 литров в одни руки.

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