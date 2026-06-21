Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что у него наступила ремиссия в лечении рака простаты

Телеведущий Джереми Кларксон сообщил, что у него наступила рака простаты, о котором он рассказал раньше.

В интервью газете The Sunday Times Кларксон сказал, что обследование, проведенное два месяца назад, не выявило никаких признаков заболевания.

«Это был агрессивный тип рака. Он мог распространиться, мог перейти в поджелудочную железу, мог попасть куда угодно, и тогда были бы серьезные проблемы», — сказал Кларксон.

По его словам, теперь он регулярно сдает анализы и надеется оказаться «среди тех 60%, у кого болезнь не возвращается».

66-летний Кларксон рассказал о своем диагнозе в эпизоде шоу «Ферма Кларксона», вышедшем в эфир в середине июня 2026-го (сама программа снималась раньше, в 2024–2025). Телеведущий описал форму рака как «агрессивную» и сообщил, что в рамках лечения ему удалили часть простаты.

Джереми Кларксон до 2015 года был одним из главных ведущих популярного автомобильного шоу Top Gear, которое выходило в эфир с 1977 года. Кларксон вел программу вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем с 2002 года. После конфликта с продюсером Кларксон был уволен. Хаммонд и Мэй ушли вслед за ним и стали вести новое шоу The Grand Tour.

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