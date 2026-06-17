Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что у него диагностирован рак

Телеведущий Джереми Кларксон в эпизоде своего шоу «Ферма Кларксона» (Clarksonʼs Farm) сообщил, что у него диагностирован рак.

66-летний Кларксон рассказал о диагнозе постоянным участникам шоу — Калебу Куперу и Чарли Айрленду. О каком виде рака идет речь, Кларксон не уточнил, но описал его как «агрессивный» и сообщил, что в рамках лечения ему удалили часть простаты. «На прошлой неделе я ненадолго исчезал. Мне сделали биопсию, и оказалось, что это рак. Он агрессивный, но обнаружен очень рано», — сказал он.

Кларксон добавил, что знает о диагнозе с мая. «Обещаю, со мной все будет в порядке», — сказал он. За несколько часов до выхода двух финальных эпизодов шоу Кларксон в инстаграме предупредил своих подписчиков, что смотреть их будет тяжело.

Финальные эпизоды пятого сезона «Фермы Кларксона» вышли 16 июня на платформе Amazon Prime Video. «Би-би-си» отмечает, что неизвестно точно, когда они были сняты, но весь сезон снимали в 2024–2025 годах.

Джереми Кларксон до 2015 года был одним из главных ведущих популярного автомобильного шоу Top Gear, которое выходило в эфир с 1977 года. Кларксон вел программу вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем с 2002 года. После конфликта с продюсером Кларксон был уволен. Хаммонд и Мэй ушли вслед за ним и стали вести новое шоу The Grand Tour.

С 2021 года на Amazon Prime Video выходит шоу «Ферма Кларксона», в котором ведущий рассказывает о трудностях ведения сельского хозяйства на своем участке в Оксфордшире, который он купил в 2008 году.

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