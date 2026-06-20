В Великобритании столкнулись два пассажирских поезда. Один из машинистов погиб, 89 человек получили ранения
Источник: BBC News
В Великобритании столкнулись два пассажирских поезда, сообщает «Би-би-си».
Инцидент произошел вечером 19 июня к югу от города Бедфорд примерно в 100 километрах от Лондона. Один из поездов врезался в заднюю часть другого поезда, после чего по меньшей мере один вагон сошел с рельсов.
В результате погиб машинист одного из поездов. Еще 89 человек получили ранения, у 11 из них они квалифицированы как очень серьезные, у 22 как серьезные.
Причины инцидента пока неясны.