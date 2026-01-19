При столкновении двух скоростных поездов в Испании погибли почти 40 человек Это крупнейшая железнодорожная авария в стране за 13 лет. Власти называют ее «крайне странной»

В провинции Кордова на юге Испании вечером в воскресенье, 18 января, столкнулись два скоростных пассажирских поезда — состав компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, и состав Alvia от компании Renfe, который направлялся из Мадрида в Уэльву.

Авария произошла недалеко от городка Адамус. Примерно в 19:45 по местному времени последние три вагона поезда Iryo сошли с рельсов и заблокировали соседние пути, по которым в этот момент во встречном направлении двигался поезд Alvia. Машинисту Alvia не хватило времени на экстренное торможение, и первые два вагона поезда упали с железнодорожной насыпи высотой около четырех метров, пишет El Pais.

Сотрудники экстренных служб на месте крушения поездов в Андалусии

Один из пострадавших в полевом госпитале, оборудованном в Адамусе

По последним официальным данным, в результате аварии погибли 39 человек. Еще 152 получили травмы, из них пятеро находятся в критическом состоянии. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте предупредил, что число жертв может увеличиться. Всего в поездах находились почти 480 человек.

Причины аварии пока неизвестны; для расследования будет создана независимая комиссия. Министр Пуэнте назвал аварию «крайне странной», поскольку она произошла на прямом участке пути, обновленном в мае 2025 года. Поезд Iryo, сошедший с рельсов, был выпущен в 2022 году и прошел последнюю проверку за четыре дня до инцидента.

Кроме того, отрезок пути, на котором столкнулись поезда, был оборудован системой безопасности, призванной предотвращать человеческие ошибки, а оба состава, хоть и двигались со скоростью больше 200 километров в час, не превышали установленного скоростного лимита, отметил президент компании Renfe Альваро Фернандес Эредиа.

Полицейская машина в районе места аварии

Пуэнте назвал столкновение поездов «ужасным». По его словам, сильнее всего пострадали первые два вагона поезда Alvia, которые упали с насыпи. Внутри были 53 человека. Один из пассажиров Alvia рассказал El Pais, что в момент аварии почувствовал сильный толчок, после чего состав стал раскачиваться из стороны в сторону, пока не остановился. Когда мужчина вышел из поезда, то увидел, что первый вагон полностью искорежен: «Люди звали на помощь, и мы пытались вытащить их, но это было очень трудно».

«Когда мы, наконец, выбрались [из третьего вагона], то увидели, что первый и второй вагоны упали в овраг. Мы пошли помогать, там были люди со сломанными руками и ногами, погибшие. Мы вытаскивали кого могли, пока не прибыли спасательные службы», — поделился еще один пассажир Alvia.

«Люди были очень, очень тяжело ранены. Они были прямо передо мной, я знала, что они умрут, и ничего не могла сделать», — рассказала пассажирка поезда Iryo.

Ана, пострадавшая при аварии. Одна ехала в одном из поездов месте с сестрой и собакой

Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией остановлено не меньше чем на четыре дня. Пассажиров перенаправляют на автобусы. Спортзал в Адамусе переоборудован в полевой госпиталь. На месте аварии работают экстренные службы и волонтеры. Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил поездку на Давосский экономический форум, чтобы отправиться в Адамус. Также туда приедут король и королева Испании. В парламенте память жертв аварии почтили минутой молчания.

Крушение поездов в Андалусии — крупнейшее для страны с 2013 года, когда на станции Сантьяго-де-Компостела в Галисии сошел с рельсов поезд Alvia. В результате погибли больше 70 человек, еще больше 100 пострадали.