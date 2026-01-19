На юге Испании столкнулись два скоростных поезда. Погибли более 20 человек, пострадали более 70

В провинции Кордова на юге Испании вечером 18 января поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел со своего пути и столкнулся со встречным поездом компании Alvia (Renfe) из Мадрида в Уэльву.

В результате столкновения, по последним данным, погибли 24 человека. Еще 75 человек были госпитализированы, 15 из них находятся в критическом состоянии, и число жертв аварии может вырасти, пишет El Día de Córdoba. На борту поезда Iryo из Малаги в Мадрид было 317 пассажиров, пишет Cadena Ser.

Столкновение произошло недалеко от населенного пункта Адамус. Министр транспорта Оскар Пуэнте назвал аварию «крайне странной», поскольку она произошла на прямом участке пути. Поезду Iryo меньше четырех лет, а пути были обновлены в мае прошлого года.

Движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией полностью остановлено. Все составы, находившиеся в пути, были возвращены в пункты отправления.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования близким погибших. «Сегодня ночь глубокой боли для нашей страны из-за трагической железнодорожной катастрофы в Адамусе», — написал Санчес, заверив, что все службы «работают скоординированно и без отдыха».