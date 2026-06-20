На фоне участившихся атак ВСУ на российские города никаких правил для российских военных «больше нет и быть не может». Такую точку зрения выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«С учетом массированных террористических атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», — написал он в «Максе».

По мнению Медведева, «за гранью приемлемого» для России должно оставаться только «умышленное, то есть заведомо намеренное, уничтожение гражданских лиц». Бывший президент РФ также заявил, что Гаагские конвенции о законах и обычаях войны «больше не нужны».

В ночь на 18 июня беспилотники ВСУ совершили самую массированную атаку на города РФ с начала войны. Минобороны отчиталось об уничтожении почти тысячи дронов за сутки. Под атаку попала в том числе Москва, где произошел пожар на НПЗ в Капотне.

Президент РФ Владимир Путин спустя двое суток так и не прокомментировал украинскую атаку и ситуацию в Москве.

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