ФСБ задержала жителя Подмосковья за «акции устрашения» против военных
Источник: ТАСС
ФСБ сообщила о задержании жителя Московской области за «акции устрашения» против троих военнослужащих Минобороны РФ.
По утверждению ведомства, мужчину через телеграм завербовали украинские спецслужбы под легендой работы в коллекторском агентстве.
«Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае 2026 года провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих министерства обороны», — заявили в ФСБ.
Спецслужба не пояснила, что подразумевали собой «акции устрашения».
Сейчас против задержаного возбуждено дело о хулиганстве. В ФСБ добавили, что «решается вопрос» о возбуждении дела по статье о госизмене.