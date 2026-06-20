ФСБ задержала жителя Подмосковья за «акции устрашения» против военных

ФСБ сообщила о задержании жителя Московской области за «акции устрашения» против троих военнослужащих Минобороны РФ.

По утверждению ведомства, мужчину через телеграм завербовали украинские спецслужбы под легендой работы в коллекторском агентстве.

«Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае 2026 года провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих министерства обороны», — заявили в ФСБ.

Спецслужба не пояснила, что подразумевали собой «акции устрашения».

Сейчас против задержаного возбуждено дело о хулиганстве. В ФСБ добавили, что «решается вопрос» о возбуждении дела по статье о госизмене.

Читайте также

В 2025 году российские суды приговорили по обвинениям в госизмене и шпионаже 468 человек. Так много еще никогда не было Главное из исследования «Первого отдела»

Читайте также

В 2025 году российские суды приговорили по обвинениям в госизмене и шпионаже 468 человек. Так много еще никогда не было Главное из исследования «Первого отдела»