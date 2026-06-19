Больше 60% россиян говорили в закрытых социологических исследованиях, которые проводились перед праймериз «Единой России», что чувствуют усталость от войны с Украиной. Об этом пишет Faridaily со ссылкой на источник в партии и на социолога, который знает о результатах опросов.

«Число людей, готовых принять не победный исход [войны], растет», — рассказал социолог.

«В фокус-группах избиратели открыто говорят: нам нужно решение [конфликта]. Мы ждем решения — чтобы война закончилась так или иначе. Если можете бить сильнее — бейте. Если можете сделать что-то другое — делайте», — так описал настроения избирателей источник в руководстве «Единой России».

Чувство усталости преобладает и в элитах. «Все устали от войны. Ничего не происходит […] Не движется ни вперед, ни назад», — цитирует Faridaily одного из правительственных чиновников.

Он добавил, что «пораженческих настроений» при этом нет: «Люди не хотят сдаваться. Это больше похоже на требование к боссу [Владимиру Путину]: ты всегда знал, как решать проблемы. Давай реши эту».

Другой источник, близкий к правительству, отметил: «Никто действительно не понимает, в чем заключается военный план. И будущее в целом неясное».

Боевые действия на российско-украинском фронте уже давно зашли в тупик, при этом Украина наращивает интенсивность ударов по российским целям вдали от фронта. В январе 2026 года война России с Украиной обошла по длительности Великую Отечественную, в июне — Первую мировую. Переговоры об урегулировании конфликта не ведутся.

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