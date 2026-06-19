В Азербайджане восьмерым российским релокантам, задержанным во время конфликта Баку и Москвы, дали сроки до четырех лет за «контрабанду наркотиков»

Суд в Азербайджане приговорил к реальным срокам заключения восьмерых граждан РФ, которые были задержаны во время конфликта между Москвой и Баку. Об этом сообщает Minval.

Всех восьмерых объявили виновными в «незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере».

Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы, Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — по три года.

Кризис в отношениях России и Азербайджана начался в декабре 2024 года, после того как из-за работы российской ПВО потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL. Власти России долгое время отказывались брать ответственность за случившееся и приносить извинения, что привело к резкой реакции Баку.

Летом 2025 года кризис обострился, когда в России начали задерживать влиятельных представителей азербайджанской диаспоры. В ответ в Азербайджане были задержаны 11 случайных граждан РФ — среди них были недавно переехавшие IT-специалисты и предприниматели, а также туристы.

Первые три приговора россиянам вынесли в апреле и мае. Александру Вайсеро дали четыре года, Игорю Заболотскому и Ильнуру Валитову — по три. Всех троих объявили виновными в кибермошенничестве и отмывании денег.

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