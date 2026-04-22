В Баку вынесли приговор первому из восьми россиян, арестованных на фоне кризиса между Россией и Азербайджаном. Предпринимателю из Екатеринбурга дали четыре года

Суд в Баку приговорил к четырем годам лишения свободы предпринимателя из Екатеринбурга Александр Вайсеро — первого из восьми россиян, арестованных летом 2025 года на фоне кризиса между Азербайджаном и Россией.

Бакинский суд по тяжким преступлениям посчитал Вайсеро виновным в легализации денег, полученных преступным путем (статья 193-1.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана).

По версии следствия, россиянин действовал в составе группы лиц по предварительному сговору и легализовал крупную сумму, полученную через незаконные букмекерские, лотерейные и другие сайты, действовавшие за пределами страны.

Александр Вайсеро — предприниматель и программист из Екатеринбурга. После ареста его близкие рассказывали, что летом 2025 года он приехал в Азербайджан как турист.

Кроме Вайсеро, в Баку арестовали Антона Драчева, Валерия Дулова, Алексея Васильченко, Дмитрия Безуглого, Илью Безуглого, Дмитрия Федорова и Сергея Софронова. Все они — бывшие сотрудники крупных российских компаний, IT-специалисты и туристы. Их обвинили в наркотрафике и кибермошенничестве.

Кризис в отношениях Москвы и Баку произошел на фоне пассажирского самолета AZAL в декабре 2024 года. Ситуация усугубилась после в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана, которых в России обвинили в убийствах.

Путин и Алиев точно помирились? Спустя три недели после их встречи российские релоканты все еще под арестом, а СМИ Азербайджана пишут о сорванном перевороте с участием Москвы

