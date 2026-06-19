Собянин заявил, что Украина предприняла новую «массированную атаку» на Москву. На подлете к городу сбили 76 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские военные 19 июня предприняли «еще одну массированную атаку» на город.

По его данным на 18:18, «только на ближнем рубеже» силы ПВО сбили 76 дронов. Разрушений и пострадавших нет.

Вам нужны новости. А нам нужна ваша поддержка. Помогите «Медузе».

Ночью и утром 18 июня Москву и Подмосковье атаковали почти 200 украинских беспилотников. Это была крупнейшая атака по столичному региону с начала российско-украинской войны. В результате ударов в Капотне загорелся нефтеперерабатывающий завод. Дроны упали на рынок «Садовод» и торговый центр «Мега Белая Дача». В Подмосковье повреждены жилые дома. Местные власти сообщали, что пострадали 17 человек.

Читайте также

ПВО вокруг Москвы больше не справляется с налетами дронов? И почему именно НПЗ уязвимы перед ударами ВСУ? Разбираем прорыв противовоздушной обороны столицы

Читайте также

ПВО вокруг Москвы больше не справляется с налетами дронов? И почему именно НПЗ уязвимы перед ударами ВСУ? Разбираем прорыв противовоздушной обороны столицы