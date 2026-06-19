Новые «иноагенты»: журналист Петр Рузавин и бывшая глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева

Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в список журналиста и военнослужащего ВСУ Петра Рузавина и бывшую главу томского штаба Навального Ксению Фадееву.

Также ведомство объявило «иноагентами» проект помощи квир-людям «Сфера» и художницу Екатерину Кузнецову.

Министерство утверждает, что новые участники списка распространяли материалы «иноагентов» и «недостоверную» информацию о политике российских властей, а также выступали против российско-украинской войны. Проект «Сфера», утверждает Минюст, также «осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений».

В список «иноагентов» в России включены более 1200 людей и организаций.

Как недавно признали в Минюсте, в 2025 году только у 4% людей и организаций, объявленных в России «иностранными агентами», нашли иностранное финансирование. До 2022 года иностранное финансирование было условием для присвоения этого дискриминационного статуса.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в 2025-м в реестр «иноагентов» внесли 178 человек и 37 организаций. При этом 80% новых «иноагентов» попали в этот список за выступления против или поддержку Украины.

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