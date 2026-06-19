Израиль и «Хизбалла» договорились о прекращении огня

Израиль и ливанская группировка «Хизбалла» достигли соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из США.

«У нас есть понимание, что после обмена ударами, который был сегодня, Израиль и „Хизбалла“ сейчас находятся в состоянии перемирия», — сообщил он.

По его данным, перемирие началось в 16:00 по местному времени (совпадает с московским).

Факт заключения соглашения агентству AFP также анонимно подтвердил ближневосточный дипломат. Он отметил, что посредниками в переговорах выступали США, Катар и Иран.

При этом официальный представитель ЦАХАЛ пзаявил, что несмотря на перемирие, у израильской армии остается «полная оперативная свобода действий для устранения угроз в любом районе».

Прекращение боевых действий в Ливане предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, который 17 июня подписали США и Иран. Президент Дональд Трамп тогда же раскритиковал действия Израиля против «Хизбаллы», назвав их слишком агрессивными.

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