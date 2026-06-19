Эльвира Набиуллина впервые с начала июня появилась на публике
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина приняла участие в пресс-конференции по итогам заседания ЦБ о ключевой ставке.
Трансляция мероприятия идет на сайте регулятора.
Это первое появление Набиуллиной в публичном поле с начала июня. На пресс-конференции 19 июня у главы ЦБ спросили, почему ее так долго не было на публике. Она ответила, что у нее была простуда.
«Я могу только подтвердить, что у меня действительно была простуда. Я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье», — сказала Набиуллина.
С начала июня Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум, конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка и совещание у Путина, на котором обсуждались инфляция и ключевая ставка. На этом фоне появились предположения о возможной отставке главы ЦБ.
Пресс-служба Банка России сообщала, что Набиуллина находилась на больничном. По информации Financial Times, глава регулятора перенесла тяжелую респираторную инфекцию.
Набиуллина дорабатывает свой третий срок на посту главы ЦБ, и по закону он должен быть последним. Срок ее полномочий истечет через год, в июне 2027 года.