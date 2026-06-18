Все московские аэропорты закрыты из-за атаки украинских дронов

Все четыре аэропорта Московского авиаузла — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — не принимают и не отправляют рейсы из-за крупнейшей с начала большой войны атаки украинских дронов.

«Аэрофлот» призвал пассажиров проверять онлайн-табло перед тем, как ехать в московские аэропорты. В случае отмены рейса, сообщается в телеграм-канале перевозчика, пассажиров просят не приезжать в аэропорт, а дистанционно оформлять возврат средств или менять дату вылета.

Только в Шереметьево, по данным онлайн-табло, отменены около 30 рейсов, которые должны были вылететь в период с 02:00 до 10:00.

Все четыре московских аэропорта в ночь на 18 июня дважды закрывали на прилет и вылет из-за атаки дронов. В 08:00 Росавиация заявила, что аэропорты возобновляют работу, но уже через час полеты вновь отменили.

В Шереметьево сотрудников и пассажиров, в том числе с бортов самолетов, эвакуировали в безопасные места, сообщал ТАСС со ссылкой на администрацию аэропорта. Пассажиров отправили в укрытия, проход в терминалы был закрыт.

Росавиация отчиталась, что пассажирам, которые не могут вылететь из Москвы, раздаются коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики и кулеры, открыты бесплатные комнаты матери и ребенка.

В ночь на 18 июня Москву атаковали почти 200 дронов. Из-за ударов дронов загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод. В городе перекрыто движение транспорта на ряде улиц, в том числе был закрыт участок МКАД.

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Атака дронов на Москву

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