В Польше задержали подозреваемого в убийстве художника Семена Скрепецкого

В Польше задержан подозреваемый в причастности к убийству художника Семена Скрепецкого, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

Имя задержанного не называется. Он использовал грузинский паспорт, уточнил Дональд Туск. Есть ли у него гражданства еще каких-либо стран, неизвестно.

Полиция Люблина сообщила, что подозреваемый «пользовался паспортом, выданным на имя 36-летнего гражданина Грузии». Его задержали утром 18 июня под Варшавой. В сообщении полиции опубликовано фото задержания мужчины в квартире, но лицо задержанного скрыто.

По информации источника Onet, задержанный пользовался фальшивыми документами. Предположительно, он уроженец Чечни.

Спецслужбы работают над установлением заказчика преступления, добавил Туск.

Российский художник-акционист Семен Скрепецкий был убит 15 июня в городе Бяла-Подляска. По делу об убийстве вначале задержали двоих граждан Беларуси, включая таксиста, который привез участников покушения из Варшавы. Позже их отпустили, выяснив, что они не имеют отношения к убийству.

Скрепецкий известен своими карикатурами — например, на Владимира Путина и Рамзана Кадырова. В Польшу художник уехал в 2021 году, опасаясь преследования. 12 июня — за три дня до убийства — он провел акцию у посольства России в Берлине. К зданию дипмиссии художник принес картину с Путиным на руках у Сталина. После этой акции Скрепецкий получал угрозы, о которых он написал в телеграм-канале в день убийства.

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