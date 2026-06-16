В Польше убит художник Семен Скрепецкий. Он рисовал карикатуры на Путина и Кадырова, а за три дня до смерти устроил акцию у российского посольства в Берлине Польские СМИ пишут о «политической казни»

Василий Крестьянинов / SOTA

В Польше убит российский художник-акционист Семен Скрепецкий. Как сообщили польские СМИ (в том числе wPolsce24), на Скрепецкого напали 15 июня на парковке в городе Бяла-Подляска, расположенном в нескольких десятках километров от границы с Беларусью. Преступник несколько раз выстрелил в художника с близкого расстояния и скрылся. Полиция заявила, что личность погибшего установлена, но не стала называть имени жертвы, сообщив лишь, что речь идет о 44-летнем гражданине России.

В рамках расследования убийства задержаны два гражданина Беларуси. По неофициальным данным, в убийстве художника могли участвовать несколько человек. Одного из них задержали возле белорусского генконсульства в Бяла-Подляске. По данным белорусского оппозиционного телеграм-канала DzikMedia, мужчина пытался перебраться на территорию консульства через забор, но не успел. DzikMedia со ссылкой на источники утверждает, что задержанный возле генконсульства — таксист-белорус, который привез из Варшавы тех, кто, вероятно, был причастен к убийству Скрепецкого. Об их планах он не знал. Радиостанция RMF FM утром 16 июня сообщила, что в рамках расследования дела об убийстве задержаны двое граждан Беларуси. Однако, по данным полиции, непосредственного исполнителя убийства пока найти и задержать не удалось. Польские СМИ пишут, что семью Скрепецкого — жену и четверых детей — после убийства взяли под охрану.

Семен Скрепецкий — автор карикатур, высмеивающих как власти РФ и Беларуси, так и российскую оппозицию. Семен Скрепецкий — псевдоним. Предполагается, что настоящее имя художника — Роберт Кузовков, но публично он эти данные не раскрывал. Скрепецкий рисовал карикатуры на российских политиков, включая Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Из России в Польшу он уехал в 2021 году, опасаясь политического преследования. При этом Скрепецкий критиковал и российскую оппозицию, и украинские власти.

Канал Семена Скрепецкого в Telegram Канал Семена Скрепецкого в Telegram

Канал Семена Скрепецкого в Telegram Канал Семена Скрепецкого в Telegram

В Украине он внесен в базу «Миротворец». В карточке на Скрепецкого, в частности, указано, что в его телеграм-канале «регулярно (буквально ежедневно) выходят публикации, вся суть которых сводится к созданию негативного отношения к Украине и украинцам».

За несколько дней до смерти Скрепецкий устроил акцию у посольства РФ в Берлине и получал угрозы. 12 июня художник принес к зданию российской дипмиссии картину с Путиным на руках у Сталина. На Скрепецком был надет «китель с орденами», на ногах — лапти, на голове — ушанка, а из прорезанного в задней части штанов отверстия торчал российский флаг. За несколько часов до смерти Скрепецкий опубликовал в своем телеграм канале негативные комментарии, которые он получил после акции. Среди них были угрозы.

Канал Семена Скрепецкого в Telegram

Польские СМИ называют убийство Скрепецкого «политической казнью». RMF FM, в частности, обращает внимание на то, что преступник сначала несколько раз выстрелил в художника с близкого расстояния, а затем сделал еще один выстрел, когда Скрепецкий уже лежал на земле. wPolsce24, в свою очередь, публикует подборку комментариев польских журналистов, которые пишут про «наемных убийц Путина» и охоте иностранных спецслужб за «неправильными русскими». Официально правоохранительные органы Польши пока никаких версий убийства Скрепецкого не выдвинули.