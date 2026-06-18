Украина за сутки запустила по России 992 дрона. Это рекорд для обеих стран с начала войны

За сутки российские силы ПВО сбили рекордное число дронов — почти тысячу украинских беспилотников, подсчитало «Агентство» на основе сообщений Минобороны РФ.

Так, согласно заявлениям военного ведомства, над российскими регионами и аннексированными РФ территориями за сутки сбиты:

992 украинских беспилотника самолетного типа,

четыре крылатые ракеты большой дальности,

десять управляемых авиабомб.

Минобороны РФ сообщает только о сбитых снарядах и беспилотниках; Украина могла запустить еще больше дронов, ракет и авиабомб.

Сегодняшний удар ВСУ, отмечает «Агентство», не только побил предыдущий украинский рекорд по количеству использованных за сутки дронов, но и превысил максимальное количество беспилотников которое за сутки выпускала Россия.

Самый крупный с начала полномасштабной войны российский удар по Украине был зафиксирован 24 марта 2026 года. Тогда за сутки войска РФ запустили по украинским территориям 948 дронов.

Предыдущий рекордный удар Украины был 6 июня: Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО сбили 911 дронов, 13 авиабомб и четыре снаряда HIMARS.

«Агентство» пишет, что эти данные свидетельствуют о «растущих возможностях Украины», которая в начале войны не могла сравниться с Россией по интенсивности ударов по тылам противника.