США и Иран подписали мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Подпись под мирным соглашением Трамп поставил во время ужина в Версале. Во Францию президент США приехал на саммит стран «Большой семерки», завершившийся 17 июня. На видео, которое опубликовал президент Франции Эммануэль Макрон, слышно, как Трамп, подписывая документ, говорит: «Это было непросто».

Власти Ирана объявили, что документ подписал президент Масуд Пезешкиан. Соглашение, таким образом, вступило в силу.

Меморандум стал первым после исламской революции 1979 года документом, который вместе подписали президенты США и Ирана.

«Все, чего мы стремились достичь военными действиями, мы с лихвой получили за счет переговоров. Даже и сравнивать нечего», — заявил иранскому телевидению спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф, участвовавший в подготовке соглашения.

Трамп, в свою очередь, заявил журналистам после саммита «Большой семерки», что, если власти Ирана нарушат соглашение, то США «разбомбят их к чертям».

Ранее предполагалось, что церемония подписания мирного соглашения пройдет в Женеве 19 июня. Однако обе стороны, сообщает Axios со ссылкой на источники, решили не затягивать подписание документа, чтобы как можно скорее возобновить судоходство в Ормузском проливе.

При этом встречу вице-президента Джей Ди Вэнса и спикера парламента Ирана Мохаммеда Багер Галибафа в Женеве, по данным издания, по-прежнему планируется провести.

Меморандум о взаимопонимании устанавливает 60-дневное прекращение огня и открывает Ормузский пролив для судоходства. Документ, как сообщалось, в числе прочего предусматривает, что Тегеран сможет немедленно возобновить продажу нефти, а также получит доступ к частному инвестиционному фонду в 300 миллиардов долларов. Иран со своей стороны обязуется отказаться от разработки ядерного оружия и обеспечить свободный проход судов по Ормузскому проливу.

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