Президент Украины Владимир Зеленский назвал массированный удар украинских дронов по Москве «справедливым ответом» на российские атаки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины. Совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину», — говорится в посте Зеленского.

Он добавил, что «пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые дипломатические шаги».

Ночью и утром 18 июня Москву и Подмосковье атаковали почти 200 украинских беспилотников. Это крупнейшая атака по российской столице с начала полномасштабной войны.

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