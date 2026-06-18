«СМС никаких нет, сирен нет». Жители Москвы и Подмосковье пожаловались на систему оповещения об атаках дронов

В Москве и Московской области, которые 18 июня подверглись крупнейшей с начала большой войны атаке украинских дронов, не рассылали предупреждения о беспилотной опасности.

«СМС никаких нет, сирен нет. Вся инфа в местных чатах, там сильно больше информации, чем на ТВ», — написал «Медузе» один из читателей. Он указал, что живет на юго-востоке Москвы. Именно в этой части города расположен Московский НПЗ, на котором после удара дронов начался сильный пожар.

«Не спали мы с 4:48 утра. Ни одной СМС, ни одной сирены не было», — сообщила Astra ее читательница.

«А мы как-то будем комментировать, что до сих пор не объявлено об опасности и не было ни одной сирены и ни одной смски? Или я что-то пропустила?» — задалась вопросом в своем телеграм-канале одна из жительниц города, чей пост цитирует Astra.

«Подъем» также пишет, что в Раменском, Котельниках и Красногорске (расположены в непосредственной близости от Москвы) жители узнали об угрозе, только увидев пролет дронов или разрушения. При этом ни СМС, ни сирен на улицах, ни каких-либо еще оповещений не было.

В администрации Котельников, недалеко от которых расположен Московский НПЗ, жителям заявили, что они не отвечают за включение систем оповещения — это делает централизовано МЧС, пишет Daily Storm.

Власти Орехово-Зуево, в свою очередь, объявили, что «решение о запуске систем оповещения населения, включение сирен, принимается исходя из складывающейся оперативной обстановки и только при наличии непосредственной угрозы».

Администрация Котельников также заявила, что не будет раскрывать жителям сведения о месторасположении укрытий — «оно будет доведено до населения в период мобилизации и в военное время». Формально, как неоднократно писала «Медуза», мобилизация не завершена, Путин не подписывал соответствующий указ.

Вам нужны новости. А нам нужна ваша поддержка. Помогите «Медузе»

Читайте также

НПЗ в Капотне горит после беспрецедентной атаки дронов. Чем это опасно для жителей Москвы и Подмосковья? Возможен ли большой взрыв? И как спастись от продуктов горения в воздухе? 5 карточек