Rockstar анонсировала предзаказы GTA VI. Они стартуют 25 июня

Студия Rockstar Games объявила, что предзаказы видеоигры GTA VI стартуют с 25 июня.

С этой даты игру можно будет купить на онлайн-площадках и в розничных сетях, говорится в сообщении компании. Сколько будет стоить GTA VI, не уточняется.

Rockstar также показала официальную обложку игры.

GTA VI — одна из наиболее ожидаемых геймерами всего мира видеоигр. Ее официально анонсированная дата выхода — 19 ноября. Rockstar один раз уже переносила дату релиза — первоначально он должен был состояться в мае.

Сначала игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Точной информации о выходе GTA VI на ПК пока нет.

Предыдущая игра серии, GTA V, вышла в 2013 году. Она стала одним из наиболее успешных продуктов в истории игровой индустрии.

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Вышел второй трейлер GTA VI В нем показали завязку истории Джейсона и Люсии

Посмотрите второй трейлер игры

Вышел второй трейлер GTA VI В нем показали завязку истории Джейсона и Люсии