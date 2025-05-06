Вышел второй трейлер GTA VI В нем показали завязку истории Джейсона и Люсии

Rockstar Games выпустила второй трейлер новой серии игры Grand Theft Auto — GTA VI. Он вышел вскоре после того, как компания объявила о переносе релиза игры на май 2026 года. В новом почти трехминутном видео показана завязка истории главных героев GTA VI Джейсона Дюваля и Люсии Каминос — пары преступников из Вайс-Сити, которые оказываются «на самой темной стороне самого солнечного места в Америке». Согласно описанию к трейлеру, герои будут «втянуты в заговор, охватывающий весь штат Леонида» и будут вынуждены «полагаться друг на друга как никогда раньше». В ролике показана атмосфера Вайс-Сити, а также некоторые игровые моменты, в том числе перестрелки и погони на разных видах транспорта.

Grand Theft Auto VI Trailer 2 Rockstar Games