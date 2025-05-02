Выход игры GTA VI перенесли на май 2026 года

Выход новой серии игры Grand Theft Auto (GTA VI) запланирован на 26 мая 2026 года, объявил ее разработчик — студия Rockstar Games.

«Нам очень жаль, что это позже, чем вы ожидали. Интерес и волнение, окружающие новую Grand Theft Auto, были поистине ошеломляющими для всей нашей команды. Мы хотим поблагодарить вас за вашу поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры», — говорится в заявлении.

В Rockstar Games добавили, что при выпуске каждой игры целью студии всегда было «попытаться превзойти ожидания», и GTA VI не исключение, поэтому необходимо дополнительное время, чтобы «предоставить продукт на том уровне качества, которого вы ожидаете и заслуживаете».

Весной 2024 года студия планировала выпуск GTA VI на осень 2025-го. Предыдущая часть серии, GTA V, вышла в 2013 году, продалась тиражом больше 200 миллионов копий и входит в тройку самых популярных игр в истории. Трейлер GTA VI Rockstar Games показала в декабре 2023 года. Из него в том числе выяснилось, что впервые за 26-летнюю историю Grand Theft Auto одним из главных персонажей игры станет женщина.

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