Нетаниягу отказался выводить израильские войска из Южного Ливана

Израиль не намерен выводить войска из южной части Ливана и будет сохранять там зону безопасности столько, сколько потребуется, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу.

Лидер Израиля выступил на официальной церемонии, посвященной шоссе № 60 — автомагистрали, проходящей с севера на юг от Назарета до Беэр-Шевы через Западный берег. Свой отказ вывести войска из Ливана он объяснил безопасностью северной части страны:

Мы восстановим безопасность и процветание северных поселений. Для этого необходимо сохранять зону безопасности на юге Ливана. Для этого мы не должны уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют потребности безопасности Израиля.

Израиль вместе с США с февраля воевал с Ираном и его прокси в Ливане — группировкой «Хизбалла».

США и Иран накануне подписали меморандум о взаимопонимании, своего рода предварительное соглашение о прекращении войны. Среди прочего этот документ предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Президент США Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» 17 июня публично раскритиковал действия Израиля против «Хизбаллы», назвав их чрезмерно агрессивными.

По данным Reuters, Иерусалим ведет с Вашингтоном «упорные переговоры» по вопросу дальнейшего присутствия израильских войск на юге Ливана.