Bloomberg: Россия увеличит расходы на войну в 2026 году еще на 4-5 триллионов рублей

Власти РФ планируют увеличить расходы на войну в текущем году еще на 4-5 триллионов рублей, что на 40% больше, чем заложено в бюджете. Об этом сообщили источники Bloomberg, пожелавшие остаться неназванными.

Необходимые для этого дополнительные средства, пишет Bloomberg, власти РФ планируют получить за счет заимствований на внутреннем рынке. По словам собеседников агентства, речь идет о заимствованиях на 2-3 триллиона рублей.

При этом, отмечают эксперты, в текущей версии бюджета России расходы на обслуживание уже имеющегося внутреннего долга составляют 4 триллиона рублей. Это примерно 9% от общего федерального бюджета и пятая по величине статья расходов после обороны, национальной безопасности, социальной политики и экономики.

Без заимствований, отмечает Bloomberg, обойтись не удастся. Дефицит бюджета РФ за первые пять месяцев 2026 года уже увеличился до 6 триллионов рублей (2,6% ВВП), превысив целевой показатель на весь год примерно на 60%.

В начале июня Bloomberg писал, что представители Минфина и ЦБ предупредили Владимира Путина, что нынешний уровень оборонных расходов ведет к опасному увеличению бюджетного дефицита. Однако президент РФ, по данным источников агентства, поручил Минфину искать возможность сократить расходы по другим статьям бюджета, но не трогать оборонные.

10 июня Госдума утвердила поправки к Бюджетному кодексу РФ, дающие правительству право увеличить расходы и нарастить государственный долг сверх лимитов, которые установлены законом о бюджете. Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя проект, говорил, что «закон нужен срочно».

Читайте также

Правительству нужно еще больше денег на войну и спасение регионов от кризиса Для этого в турборежиме приняли специальный закон. Неужели все так плохо? 3 карточки