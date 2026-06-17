Власти Воркуты демонтировали памятный знак жертвам политических репрессий на мемориальном кладбище поселка Юр-Шор.

Памятник был открыт 14 октября 2010 года. На табличке выбиты 33 фамилии, над ними размещен герб Украины.

Свято-Николаевский мужской монастырь

В июне на памятник пожаловались участники войны России с Украиной. На встрече с администрацией города инициативная группа озвучила свою позицию так: «Горькая правда о преступлениях нацистов и их пособников не должна быть утеряна. Мы все должны помнить, что происходило, чтобы не допустить этого в будущем. Само же место захоронения достаточно отметить на карте. А памятный знак с этого места убрать — незачем ему находиться в нашем городе».

Администрация провела проверку архивов и выяснила, что на кладбище действительно захоронены заключенные, которые были осуждены за участие в деятельности Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов (эти документы были рассекречены и опубликованы еще в 2004 году). Общественная палата Воркуты поддержала инициативу ветеранов «СВО» и памятник демонтировали.

Юр-Шор, как отмечает «Мемориал», — одно из главных мест памяти Воркутинского лагерного комплекса. С 1944 года до середины 1950-х здесь хоронили заключенных Воркутлага и Речлага и вольнонаемных шахты № 29 треста «Воркутауголь».

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