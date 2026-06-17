В Польше отпустили двух граждан Беларуси, задержанных по делу об убийстве художника Семена Скрепецкого
Двух граждан беларуси, задержанных после убийства российского художника Семена Скрепецкого в польском городе Бяла-Подляска, отпустили, сообщила польская прокуратура.
Выяснилось, что задержанные не имеют отношения к убийству, рассказали ведомстве. Их допросили в качестве свидетелей и отпустили. Ранее сообщалось, что среди задержанных — таксист, который привез участников покушения из Варшавы.
Следователи, также сообщили в ведомстве, рассматривают несколько версий убийства, но не могут их обсуждать с прессой. Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, заявил журналистам, что все указывает на политическое убийство, но нужно дождаться конкретных улик.
Российского художника Семена Скрепецкого застрелили 15 июня в городе Бяла-Подляска. Непосредственного исполнителя убийства до сих пор не нашли.
Скрепецкий известен как автор карикатур, высмеивающих как власти РФ и Беларуси, так и российскую оппозицию. Предполагается, что настоящее имя художника — Роберт Кузовков, но публично он эти данные не раскрывал.