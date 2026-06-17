В Москве арестовали бизнесмена и «друга Путина» Илью Трабера. Его обвинили в организации заказного убийства

Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Илью Трабера по обвинению в убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году, сообщают «Осторожно, новости».

Вместе с Трабером арестовали Алисултана Надирбегова. Его обвинили в убийстве по найму, совершенном группой лиц, и незаконном обороте оружия. Надирбегов — бывший профессиональный боксер, он входил в десятку рейтинга Всемирной боксерской организации. В 2017 году суд в Ульяновске приговорил Надирбегова к двум годам условно по делу о перестрелке на деревообрабатывающем предприятии.

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