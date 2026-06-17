В 2025 году Россия выдала больше тысячи виз иностранцам, разделяющим «традиционные духовно-нравственные ценности»

Дипломатические представительства и консульства РФ в 2025 году выдали 1112 виз иностранцам, которые «разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности». Об этом рассказал РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

По его словам, большинство виз выдали гражданам Германии (168), Франции (140) и США (105).

Меньше всего виз выдали гражданам Эстонии (63), Латвии (60), Канады (54), Литвы (46) и Австралии (43).

Владимир Путин в августе 2024 года подписал указ об «оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Он разрешил предоставлять иностранцам и людям без гражданства разрешение на временное проживание в РФ без учета утвержденной квоты и документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ. Такое право получают люди, которые захотели переехать в Россию «по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки».

В июне нынешнего года президент РФ говорил, что Россия готова принимать и поддержать тех, кто переезжает в страну для сохранения традиционных семейных ценностей: «В целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию».