Сенат США не стал рассматривать резолюцию, с помощью которой демократы вновь хотели запретить Трампу наносить новые удары по Ирану

Сенат США с минимальным перевесом голосов отклонил рассмотрение резолюции, которая должна была запретить Дональду Трампу отдавать распоряжения о новых ударах по Ирану без санкции конгресса.

В нынешнем составе сенат контролируют представители Республиканской партии. Резолюция, предложенная демократом Рафаэлем Уорноком, провалилась на процедурном голосовании со счетом 48 голосов против 47. При этом четверо республиканцев присоединились к демократам в голосовании за рассмотрение документа, но этого все равно не хватило.

В мае сенат (также с минимальным перевесом) согласился начать рассмотрение аналогичной резолюции о военных полномочиях, предложенной сенатором-демократом Тимом Кейном. Лидер демократов в сенате Чак Шумер пояснил, что прошедшее сейчас голосование он рассматривает как проверку сил. «Мы пытаемся убедить еще нескольких республиканцев поддержать резолюцию Кейна, чтобы двигаться дальше. Пока нам не хватает одного голоса», — сказал он.

При этом резолюция Кейна должна пройти обе палаты конгресса, чтобы дойти до президента, а после этого он может наложить на нее вето. Чтобы преодолеть его, сенату и палате представителей нужно большинство в две трети голосов.

Демократы в обеих своих резолюциях ссылаются на Закон о военных полномочиях 1973 года. Он требует, чтобы президент вывел американские вооруженные силы из любого конфликта, не санкционированного конгрессом, в течение 60 дней. Для войны на Ближнем Востоке этот срок наступил 1 мая, однако Трамп заявил, что боевые действия фактически завершились после вступления в силу перемирия в апреле.

Режим прекращения огня между США и Ираном вступил в силу 17 апреля. С тех пор стороны обменивались ударами, однако США настаивали, что прекращение огня сохраняется. 14 июня США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который должен впоследствии привести к окончательному мирному соглашению. Официальное подписание меморандума ожидается 19 июня в Женеве. Он предполагает 60-дневное прекращение огня и открывает Ормузский пролив для судоходства, а США снимают блокаду иранских портов. Однако обсуждение ядерной программы Тегерана, судя по утечкам текста меморандума, отложено на следующие этапы переговоров.

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