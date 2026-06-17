Вокруг Москвы запретили полеты легких самолетов и гражданских дронов

Росавиация по требованию Минобороны запретила полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников на высоте до 5,2 километра в нескольких регионах Центральной России.

Согласно сообщению Росавиации, ограничение на использование воздушного пространства с 20 июня будут действовать над Москвой, большей частью Московской области и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями.

Такие меры в Росавиации объяснили «обеспечением безопасности полетов». Регулярные и чартерные рейсы ограничения не затрагивают.

Запрет будет действовать «до особого распоряжения».

Легкие и сверхлегкие самолеты в силу своих конструктивных особенностей не способны набирать высоту больше пяти километров.

О том, что подобный запрет планируется ввести, в конце мая сообщали в Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. «Коммерсант» писал, что в зоне, где Минобороны запрещает полеты, находятся десятки аэродромов, а ограничения затронут около тысячи частных пилотов.

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