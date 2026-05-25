Вокруг Москвы (и фактически над всей центральной Россией) запретят полеты малой авиации

В начале июня в Московской воздушной зоне будут полностью запрещены полеты гражданских воздушных судов на высотах до 5100 метров, сообщается в канале Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА).

Запрет распространяется на западе — до границы с Беларусью, на севере — до границы с петербургской полетной зоной, на востоке — до границы с зонами Екатеринбурга и Самары, а на юге — до границы с зоны, где полеты запрещены с начала полномасштабной войны.

Под запрет не будут попадать регулярные и чартерные рейсы, полеты для медицинской помощи и эвакуации, а также воздушные суда, выполняющие авиационно-химические работы, мониторинг трубопроводов и линий электропередач и авиационные работы по госконтрактам.

До какого момента будет действовать запрет, неясно.

НОТАМ (оперативные извещения для пилотов) будут опубликованы, как ожидается, в ближайшее время.

С начала большой войны в 2022 году на юге России бессрочно закрыты восемь аэропортов (Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь). Остальные аэропорты, включая четыре московских, а также петербургский Пулково, периодически вынуждены приостанавливать работу из-за постоянных атак украинских дронов.