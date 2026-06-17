В Петербурге задержан бизнесмен Илья Трабер, у него проходят обыски, сообщает «Фонтанка».

По данным журналистов, к Траберу пришли сотрудники Центрального аппарата ФСБ России. «Фонтанка» уточняет, что силовики обыскали загородный дом Трабера в Ленинградской области и офис на Старорусской, 12. Причина, по которой проводятся обыски, неизвестна.

Илья Трабер в 1990-х годах контролировал петербургский порт и находящийся в нем Петербургский нефтяной терминал — крупнейший по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Телеканал «Дождь» в своем расследовании в 2017 году называл Трабера «единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин».

В расследовании также говорилось, что Трабер с конца 1980-х занимался антиквариатом, «сделал головокружительную карьеру в теневом секторе» и в начале 1990-х стал «признанным авторитетом». У него есть бизнес во всех портах северо-западной России, утверждали журналисты.

После выхода расследования Трабер подал иск о клевете, было возбуждено уголовное дело, но кто его фигуранты (и есть ли они в деле) — не сообщалось. В 2021 году у авторов расследования — Романа Баданина, Михаила Рубина и Марии Жолобовой — прошли обыски. Однако сами журналисты связали следственные действия с расследованием о главе МВД Владимире Колокольцеве.

Читайте также

У журналистов «Проекта» прошли обыски. Они свидетели по делу о клевете на бизнесмена Илью Трабера (знакомого Путина) Срок давности по этому делу истек в 2019 году

Читайте также

У журналистов «Проекта» прошли обыски. Они свидетели по делу о клевете на бизнесмена Илью Трабера (знакомого Путина) Срок давности по этому делу истек в 2019 году