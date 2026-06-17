Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского (как и его предшественника) обвинили в получении взятки

Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского обвинили в получении взятки в размере 34 миллионов рублей, пишут РБК и «Коммерсант» со ссылками на источники.

По версии следствия, Дубровский получил деньги от бывшего владельца компании «Южуралмост» Геннадия Вильшенко за покровительство при проведении аукционов на ремонт и содержание дорог.

В отношении Дубровского возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).

Борис Дубровский был губернатором Челябинской области с 2014 по 2019 год. На выборы он шел от партии «Единая Россия» и набрал 86%. До этого Дубровский в течение трех лет занимал должность генерального директора Магнитогорского металлургического комбината. В отставку с поста губернатора Дубровский ушел по собственному желанию и уехал в Швейцарию.

В отношении Дубровского еще в октябре 2019 года возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2016–2018 годах губернатор помог компании «Южуралмост» выиграть 15 контрактов на строительство и реконструкцию дорог. Ущерб по делу оценили более чем в 20 миллиардов рублей. Летом 2025 года Дубровского объявили в розыск в России.

Предшественником Дубровского на посту губернатора был Михаил Юревич. После отставки против него также возбудили уголовное дело о взятке. По версии следствия, Юревич получил от представителей предприятий дорожной отрасли взятку в размере более 3,2 миллиарда рублей, а также еще 26 миллионов рублей от Виталия Тесленко, занимавшего в то время пост министра здравоохранения Челябинской области. Юревича заочно арестовали, он покинул Россию.