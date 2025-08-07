Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского объявили в розыск. Он уехал из России шесть лет назад после обвинений в хищениях

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. На карточку в розыскной базе ведомства 7 августа обратили внимание российские СМИ, в том числе госагентства РИА Новости и ТАСС. По какой статье разыскивается бывший чиновник, не уточняется.

Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014 по 2019 год. До этого он был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината.

В марте 2019 года Федеральная антимонопольная служба заявила, что губернатор и министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области являются участниками антиконкурентных соглашений. После этого Дубровский подал в отставку по собственному желанию.

В октябре 2019-го на Дубровского завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2016-2018 годах губернатор помог компании «Южуралмост» выиграть 15 контрактов на строительство и реконструкцию дорог. Дивиденды от выигранных конкурсов зачислялись на счета ЗАО «Виста», которым владел Дубровский, утверждали следователи. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценили в более 20 миллиардов рублей.

К моменту возбуждения уголовного дела Дубровский уже покинул Россию и, как писал ТАСС, уехал в Швейцарию, где у него, по некоторым данным, есть недвижимость.

В феврале 2025 года сотрудники ФСБ задержали в Челябинске нескольких чиновников и предпринимателей по делу о растрате трех миллиардов рублей, выделенных на ремонт и содержание дорог. Среди арестованных был сын бывшего губернатора Александр Дубровский и министр дорожного хозяйства области Алексей Нечаев.